Сильная утечка газа произошла в российском городе

В Дальнереченске Приморского края произошла сильная утечка газа. Жители российского города жалуются на недомогание, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Выброс этого вида топлива произошел в микрорайоне ЛДК, примерно в девяти километрах от центра города. Россияне почувствовали запах газа еще в четверг, 12 марта, но тогда ситуация не была такой серьезной. Она усугубилась ночью, когда резкий запах газа дошел до противоположных частей Дальнереченска.

По словам жителей, не спасают даже закрытые окна. Семьям с детьми пришлось покинуть район ЛДК, многие пожаловались на сильные головные боли.

В администрации города уточнили, что утечка газа случилась на газопроводе в районе улицы Полевой. Специалисты выехали на место и проводят работы по локализации аварии. Власти утверждают, что для населения это не представляет никакой опасности.

Ранее утечка бытового газа произошла в подмосковном городе Видное. Три человека стали жертвами аварии. По одной из версий случившегося, причиной стала неисправность газового оборудования.