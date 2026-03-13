Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:59, 13 марта 2026Экономика

Сильная утечка газа произошла в российском городе

В Дальнереченске произошла сильная утечка газа, жители жалуются на недомогание
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

В Дальнереченске Приморского края произошла сильная утечка газа. Жители российского города жалуются на недомогание, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Выброс этого вида топлива произошел в микрорайоне ЛДК, примерно в девяти километрах от центра города. Россияне почувствовали запах газа еще в четверг, 12 марта, но тогда ситуация не была такой серьезной. Она усугубилась ночью, когда резкий запах газа дошел до противоположных частей Дальнереченска.

По словам жителей, не спасают даже закрытые окна. Семьям с детьми пришлось покинуть район ЛДК, многие пожаловались на сильные головные боли.

В администрации города уточнили, что утечка газа случилась на газопроводе в районе улицы Полевой. Специалисты выехали на место и проводят работы по локализации аварии. Власти утверждают, что для населения это не представляет никакой опасности.

Ранее утечка бытового газа произошла в подмосковном городе Видное. Три человека стали жертвами аварии. По одной из версий случившегося, причиной стала неисправность газового оборудования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?

    Иранский дрон ударил по финансовому центру в Дубае

    В Финляндии назвали ошибкой игнорирование требований безопасности России

    Москву накроет аномальная погода

    Миру предсказали дефицит одного металла

    В США Трампа изобразили в роли собаки Путина

    В США рассказали об ударе для Украины от Ирана

    Досмотр сериала без партнера приравняли к измене

    Geely остановит продажи самого большого своего кроссовера в России

    Учеников автошкол предложили учить простейшим навыкам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok