Союзник США высказался о перспективах снятия санкций с российской нефти

Шанкс: Великобритания не будет снимать санкции с российской нефти по примеру США

Власти Великобритании не будут временно смягчать санкции в отношении российской нефтяной отрасли по примеру США. Об этом заявил заместитель министра энергетики Соединенного Королевства Майкл Шанкс, его слова приводит «Интерфакс».

Действующие ограничения в отношении российского теневого флота останутся в силе как минимум до прекращения боевых действий на Украине, пояснил он. Власти Великобритании не собираются менять свою позицию по этому вопросу, подчеркнул замглавы ведомства. «Наши санкции останутся в силе», — констатировал Шанкс.

В настоящее время у королевства остаются альтернативные меры для сдерживания роста цен на нефть и нефтепродукты, который наметился после начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. Великобритания продолжит координировать свои шаги с европейскими партнерами, заключил Шанкс.

Ранее власти США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года». Планируется ли продление разрешения после истечения вышеуказанного срока, в Белом доме раскрывать не стали.