Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:08, 13 марта 2026Экономика

Союзник США высказался о перспективах снятия санкций с российской нефти

Шанкс: Великобритания не будет снимать санкции с российской нефти по примеру США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Власти Великобритании не будут временно смягчать санкции в отношении российской нефтяной отрасли по примеру США. Об этом заявил заместитель министра энергетики Соединенного Королевства Майкл Шанкс, его слова приводит «Интерфакс».

Действующие ограничения в отношении российского теневого флота останутся в силе как минимум до прекращения боевых действий на Украине, пояснил он. Власти Великобритании не собираются менять свою позицию по этому вопросу, подчеркнул замглавы ведомства. «Наши санкции останутся в силе», — констатировал Шанкс.

В настоящее время у королевства остаются альтернативные меры для сдерживания роста цен на нефть и нефтепродукты, который наметился после начала совместной военной операции США и Израиля в Иране. Великобритания продолжит координировать свои шаги с европейскими партнерами, заключил Шанкс.

Ранее власти США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года». Планируется ли продление разрешения после истечения вышеуказанного срока, в Белом доме раскрывать не стали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Макрон сделал заявление о нефтепроводе «Дружба»

    Развеян популярный миф о вреде снотворных препаратов

    Близкая подруга заболевшей раком Лерчек рассказала о ее настроении перед химиотерапией

    В России заметно снизились цены на шины для наступающего сезона

    Назван способ забрать ипотечную квартиру при разводе

    Иранский посол назвал Израиль онкологической опухолью

    Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке после прогулки экс-супруга с молодой спутницей

    Названа приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

    Трамп высказался о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok