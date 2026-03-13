Реклама

Экономика
12:08, 13 марта 2026Экономика

США нашли новый повод для пошлин в отношении других стран

Reuters: США начали расследование о принудительном труде в 60 странах
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Mike Blake / Reuters

Офис торгового представителя США начал расследование в отношении 60 стран, которые Вашингтон подозревает в недобросовестной торговой практике, так как они бездействуют в отношении принудительного труда. Об этом сообщило Reuters.

Расследование покажет, достаточные ли шаги принимали правительства этих государств для запрета импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Кроме того, американцы намерены выяснить, как неспособность искоренить эту практику влияет на рабочих и предприятия в США. В списке попавших под подозрение значатся Австралия, Канада, Европейский союз, Великобритания, Израиль, Индия, Катар, Саудовская Аравия, Китай и Россия.

В связи с этим издание напомнило, что США уже приняли меры по борьбе с импортом китайских солнечных панелей, которые, как полагают в Вашингтоне, были произведены с использованием принудительного труда уйгуров.

Офис торгового представителя надеется, что закончит расследование до того, как в июле истечет срок действия временных пошлин Трампа.

В свою очередь, издание Financial Times предположило, что итогом этого расследования могут стать новые пошлины на импорт взамен тех, которые Верховный суд США недавно отменил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ужесточить условия соглашений, заключенных с другими странами. Речь шла о коррекции тарифов в сторону повышения.

