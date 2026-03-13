Реклама

12:02, 13 марта 2026Наука и техника

США в Таиланде провели учения по борьбе с роями БЭКов

США в Таиланде провели учения Cobra Gold 2026 по борьбе с роями БЭКов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Brian Knowles

США и страны-партнеры в Таиланде в рамках учений Cobra Gold 2026 отработали борьбу с роями безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщает USNI News.

В мероприятии приняли участие Королевский военно-морской флот Таиланда, Военно-морские силы (ВМС) США, армия США, ВМС Республики Корея и ВМС Республики Сингапур. Для упражнений компания QinetiQ Target Systems Canada предоставила десять надводных мишеней Hammerhead, использованных для моделирования трех сценариев угроз.

В рамках первого сценария четыре БЭКа были использованы для имитации высадки десанта на побережье. Во втором и третьем сценариях отрабатывалось противодействие рою из десяти ударных надводных аппаратов, угрожавших ВМС стран-партнеров и мирному судоходству.

Учения Cobra Gold 2026, организованные Таиландом и США, проходили с 24 февраля по 6 марта. В них приняли участие около восьми тысяч военнослужащих из 30 стран.

Ранее издание Defense News сообщило, что страны НАТО в связи с ситуацией на Ближнем Востоке отозвали часть своей техники, включая боевые корабли и истребители, с учений Cold Response 2026, которые с 9 по 19 марта пройдут в Норвегии, граничащей с России.

