Наука и техника
11:24, 13 марта 2026

НАТО отозвало технику с учений близ границ России

НАТО отозвало часть техники с учений Cold Response 2026 вблизи границ России
Иван Потапов
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны НАТО на фоне ситуации на Ближнем Востоке отозвали часть своей техники, включая боевые корабли и истребители, с учений Cold Response 2026, которые с 9 по 19 марта пройдут в Норвегии, граничащей с России. Об этом сообщает Defense News.

Среди отозванной техники — итальянский эсминец Andrea Doria и эскадрилья американских истребителей F-35B. Тем не менее, в учениях по-прежнему принимают участие истребители F-35A и около четырех тысяч морских пехотинцев.

Ранее Вооруженные силы Норвегии сообщили, что страны НАТО проведут учения Cold Response 2026, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса.

