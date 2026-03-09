НАТО проведут учения рядом с российской границей

НАТО проведут учения с участием 25 тысяч солдат рядом с границами России

Страны НАТО проведут учения, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса. Они пройдут на севере Норвегии, Финляндии и Швеции. Об этом говорится в сообщении на сайте Вооруженных сил Норвегии.

Учения Cold Response 2026 начнутся 9 марта и продлятся чуть меньше двух недель — до 20 марта. «Учения пройдут на суше, море и в воздухе. Цель учений — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне, усилить сдерживание и успокоить население», — сказано в сообщении.

В частности, этими учениями военнослужащие намерены продемонстрировать готовность защищать северный фланг НАТО. Они носят плановый характер.

Ранее сообщалось, что Сербия проведет учения с НАТО в мае, но сохранит позицию военного нейтралитета.