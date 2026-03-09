Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 9 марта 2026Мир

НАТО проведут учения рядом с российской границей

НАТО проведут учения с участием 25 тысяч солдат рядом с границами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Страны НАТО проведут учения, в которых примут участие 25 тысяч военнослужащих из 14 стран — членов альянса. Они пройдут на севере Норвегии, Финляндии и Швеции. Об этом говорится в сообщении на сайте Вооруженных сил Норвегии.

Учения Cold Response 2026 начнутся 9 марта и продлятся чуть меньше двух недель — до 20 марта. «Учения пройдут на суше, море и в воздухе. Цель учений — укрепить способность Норвегии и союзников к коллективной обороне, усилить сдерживание и успокоить население», — сказано в сообщении.

В частности, этими учениями военнослужащие намерены продемонстрировать готовность защищать северный фланг НАТО. Они носят плановый характер.

Ранее сообщалось, что Сербия проведет учения с НАТО в мае, но сохранит позицию военного нейтралитета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

    Военкор предрек США огромные потери при проведении наземной операции в Иране

    На Украине указали на нежелание Ближнего Востока иметь дело с Зеленским

    Дмитриев высказался о преимуществе России на фоне сильного подорожания нефти

    Трамп призвал не бояться роста цен на нефть

    В США создали петицию для отправки младшего сына Трампа в Иран

    НАТО проведут учения рядом с российской границей

    В Швейцарии ответили на вопрос о вступлении в Евросоюз

    Американская ракета дала сбой и рухнула в жилом районе

    В Иране пообещали заставить США пожалеть о своей агрессии против республики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok