15:28, 7 марта 2026Мир

Сербия проведет учения с НАТО

Вучич заявил, что Сербия проведет учения с НАТО в мае
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербия проведет учения с НАТО в мае, но сохранит позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент республики Александр Вучич, его слова передает газета «Вечерние новости».

«Мы должны укрепить нашу армию, мы должны сотрудничать со всеми. У нас всегда были хорошие отношения с Россией, Китаем. Чтобы строить тактически и стратегически хорошие отношения со странами НАТО, мы больше не должны позволять себе быть жертвами их атак. Я рад, когда слышу, что у нас есть учения, мы проведем их в мае с НАТО», — рассказал Вучич.

При этом он подчеркнул, что Сербия никогда не забудет 1999 год, когда Югославия подверглась бомбардировке со стороны НАТО. Вучич добавил, что страна «ревностно оберегает свой военный нейтралитет» и не собирается менять эту позицию.

Ранее Вучич предрек Европе ад в сфере энергетики. По его мнению, это может произойти при одном условии — если продолжится эскалация на Ближнем Востоке.

