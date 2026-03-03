Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 3 марта 2026Мир

Европе предрекли ад в сфере энергетики при одном условии

Вучич предрек Европе ад в энергетике при продлении эскалации на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич предрек Европе ад в сфере энергетики при одном условии — если продолжится эскалация на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно закрытие Ормузского пролива», — подчеркнул политик.

Он предложил принять меры для субвенций на предстоящий месяц, поскольку европейские страны не могут допустить, чтобы цены на нефть и газ серьезно выросли в условиях дефицита энергоносителей.

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана приказал перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В воскресенье, 1 марта, официальные лица заявили, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Украинская молодежь начала массово покидать страну

    Россияне пустили в квартиры 146 мигрантов и поплатились

    Названо число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников

    США отказались от посредничества третьих стран для контактов с Ираном

    Эрдоган заявил о приближении периода хаоса в современном мире

    Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

    Новорожденные дети пострадали при ударе США и Израиля по больнице в Тегеране

    В результате израильского удара погиб командующий ливанским корпусом КСИР

    Откровенный образ Глюкозы на новых фото оценили в сети фразой «сбежала из психбольницы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok