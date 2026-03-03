Европе предрекли ад в сфере энергетики при одном условии

Вучич предрек Европе ад в энергетике при продлении эскалации на Ближнем Востоке

Президент Сербии Александр Вучич предрек Европе ад в сфере энергетики при одном условии — если продолжится эскалация на Ближнем Востоке. Его слова приводит РИА Новости.

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится. Для людей жизненно важно закрытие Ормузского пролива», — подчеркнул политик.

Он предложил принять меры для субвенций на предстоящий месяц, поскольку европейские страны не могут допустить, чтобы цены на нефть и газ серьезно выросли в условиях дефицита энергоносителей.

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана приказал перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В воскресенье, 1 марта, официальные лица заявили, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.