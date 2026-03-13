Стал известен личный мотив напавшего на синагогу в США

Напавший на синагогу в США потерял родственников при ударе Израиля по Ливану

Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган потерял родственников во время атаки Израиля на Ливан. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане был опознан как 41-летний гражданин США ливанского происхождения Айман Мохамад Газали. В начале этого месяца он потерял нескольких членов своей семьи, включая племянницу и племянника, в результате израильского нападения на их дом в Ливане», — передает телеканал.

Дополнительно сообщается, что подозреваемый вышел из машины с винтовкой и вступил в перестрелку с вооруженной охраной, которая ликвидировала его.

12 марта неизвестный открыл стрельбу в синагоге Temple Israel, которая находится в городе Вест Блумфилд, округ Окленд.