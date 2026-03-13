Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 13 марта 2026Мир

Стал известен личный мотив напавшего на синагогу в США

Напавший на синагогу в США потерял родственников при ударе Израиля по Ливану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ryan Garza / USA Today / Reuters

Подозреваемый в нападении на синагогу в штате Мичиган потерял родственников во время атаки Израиля на Ливан. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

«Подозреваемый в нападении на синагогу в Мичигане был опознан как 41-летний гражданин США ливанского происхождения Айман Мохамад Газали. В начале этого месяца он потерял нескольких членов своей семьи, включая племянницу и племянника, в результате израильского нападения на их дом в Ливане», — передает телеканал.

Дополнительно сообщается, что подозреваемый вышел из машины с винтовкой и вступил в перестрелку с вооруженной охраной, которая ликвидировала его.

12 марта неизвестный открыл стрельбу в синагоге Temple Israel, которая находится в городе Вест Блумфилд, округ Окленд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций США против российской нефти дала результат

    Иран сообщил об ударах по целям в Иордании, Бахрейне и Израиле

    Россиянин получил 18 лет колонии за зарисовки в Крыму

    Поездка к дочери неожиданно принесла мужчине 32,6 миллиона рублей

    Победа «Реала» над «Манчестер Сити» лишила россиянина 3,2 миллиона рублей

    НАТО отозвало технику с учений близ границ России

    Иран вывел из строя один из крупнейших кораблей ВМС США

    Мужчина объяснил съемку эшелона с танками на видео ФСБ России

    Россиянин и его четырехлетний сын насмерть замерзли в тайге

    Наемник из Колумбии раскрыл схему отправки сограждан в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok