Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских беспилотников за шесть часов

За шесть часов — с 14:00 до 20:00 по московскому времени — системы противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным оборонного ведомства, больше всего летательных аппаратов было уничтожено в небе над Белгородской областью — 19. Еще 6 беспилотников сбили над территорий Курской области, 3 — над Брянской областью, и еще 2 — над территорией Республики Крым.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в небе над городом.