Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

Постпред при ОЗХО Тарабрин: ВСУ готовят провокации с использованием химоружия

Россия располагает сведениями о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) провокаций с использованием химического оружия. Об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, передает ТАСС.

Утверждается, что украинские войска могут использовать химоружие и устроить провокацию, чтобы потом обвинить в этом Вооруженные силы России.

«РФ располагает данными о планах ВСУ по организации провокаций с использованием химоружия с целью последующего обвинения ВС РФ, заявил постпред при ОЗХО», — говорится в сообщении агентства

Летом 2025 года Тарабрин сообщил, что Россия передала Техническому секретариату ОЗХО убедительные доказательства использования Киевом токсичных химикатов. Дипломат отметил, что российские эксперты подтвердили наличие на Украине сети химических лабораторий, занимающихся производством отравляющих веществ, что нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия.

