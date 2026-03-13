Тревел-блогерша описала мужчин в Китае словами «для россиянок — находка»

Тревел-блогерша Елена побывала в Китае и описала местных мужчин словами «для россиянок — находка». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Из-за традиционных предпочтений в Поднебесной гораздо больше рождалось мальчиков, чем девочек. Поэтому женщин в стране меньше и они более требовательны к своему партнеру. По этой причине китайцы всегда заботятся о своих избранницах. «В Китае можно часто увидеть, как парень несет сумку девушки, угощает ее в кафе, помогает донести пакеты, держит ей зонт, если идет дождь. Кажется, что девушка вообще не должна напрягаться», — отметила опытная туристка.

Автор публикации рассказала, что в китайской культуре мужчина, который не заботится о своей девушке или мало зарабатывает, рискует остаться одиноким. Поэтому азиаты прямолинейны и сразу обозначают свое финансовое положение: где работают, сколько зарабатывают и каким имуществом владеют. «У нас такие разговоры считаются неприемлемыми: девушку сразу начнут осуждать, если она поинтересуется материальным положением у мужчины на старте общения. А в Китае это абсолютно нормальная практика», — добавила блогерша.

Также семья занимает очень важное место в жизни китайского мужчины. Многие молодые люди сразу настроены на брак и подразумевают, что любые отношения могут закончиться свадьбой. При этом гражданам КНР нравится славянская внешность: светлые волосы, кожа и глаза. «Мы в Китае часто получаем много внимания со стороны мужчин. У себя в России мы как все, а для китайцев — королевы красоты. Трудно не поддаться этому, правда же? Когда дома ты обычная девушка, а в Китае всегда в центре внимания», — заключила россиянка.

Ранее Елена побывала в Германии и описала страну словами «за тобой все время присматривают». По ее словам, сначала она считала многие факты об этой стране мифами, однако убедилась в обратном после поездки туда.