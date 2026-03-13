Учитель российского детдома оказался развратным порнографом

Суд дал 15 лет экс-учителю детдома на Урале за разврат и порнографию с детьми

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего учителя Тугулымского детского дома Свердловской области за разврат и порнографию с воспитанниками. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-педагог признан виновным по целому ряду статей УК РФ: 135 («Развратные действия без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста»), 242 («Незаконное изготовление порнографии с участием несовершеннолетних, не достигших 14 лет»), 242.2 («Использование двух и более несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов с помощью интернета»). В качестве дополнительного наказания осужденному запретили заниматься педагогической деятельностью сроком на 5 лет после отбытия наказания.

По данным агентства, от действий мужчины пострадали восемь детей. Процесс над ним проходил в закрытом режиме. Имя экс-учителя не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Московской области мужчину приговорили к 20 годам за изнасилование девочки.