Учительница биологии совратила школьника, отсидела 10 дней и вернулась к мужу

В США учительница совратила школьника и вернулась к бывшему мужу

Учительница из американского штата Техас, которую в 2017 году уличили в сексе со школьником, вернулась к мужу. Об этом пишет Daily Mail.

Учительницу биологии Сару Фаулкс обвинили в том, что она совратила 17-летнего юношу. Их общение началось с того, что ученик обратился к Саре за моральной поддержкой после смерти родственника. Вскоре их отношения приобрели сексуальный характер. Они оставались наедине после школы, обменивались интимными фотографиями в Snapchat и называли друг друга «Маленькая мама» и «Большой папа».

Когда их запретные отношения раскрыли, Сара признала вину. Благодаря этому она отсидела в тюрьме всего 10 дней. После ее приговорили к четырем годам условного срока и запретили преподавать. Тогда у Сары был муж — Хейден Фаулкс. На фоне судебных разбирательств он с ней развелся.

Впоследствии выяснилось, что женщина изменяла ему не только с учеником, но и 53-летним коллегой. Другие учителя рассказывали, что Сара открыто говорила о неверности супругу. Однако это не помешало им восстановить брак. Сейчас Саре 35 лет. После инцидента со школьником, она стала заниматься маркетингом.

Ранее сообщалось, что в США муж учительницы по имени Маккена Киндред, осужденной за совращение 17-летнего школьника, простил жену. Они по-прежнему живут вместе.

