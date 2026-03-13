В Кремле оценили влияние конфликта Ирана на переговоры по Украине

Россия не опасается, что США отодвинут на второй план переговоры по Украине из-за конфликта с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Таких опасений в настоящий момент не возникает. Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений», — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.
Песков также отметил, что место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены.