13:21, 13 марта 2026

В Кремле оценили влияние конфликта Ирана на переговоры по Украине

Песков: РФ не опасается, что США отодвинут на второй план переговоры по Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия не опасается, что США отодвинут на второй план переговоры по Украине из-за конфликта с Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Таких опасений в настоящий момент не возникает. Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит усилия Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине.

Песков также отметил, что место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены.

