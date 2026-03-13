В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

Место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Пока нам нечего вам сообщить о конкретной договоренности по дате и по времени его проведения», — ответил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Москва надеется, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоится.
Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.