Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 13 марта 2026Бывший СССР

В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

Песков: Информации по дате и месту переговоров по Украине пока нет
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Место и дата проведения нового раунда переговоров по Украине пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Пока нам нечего вам сообщить о конкретной договоренности по дате и по времени его проведения», — ответил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва надеется, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной состоится.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц высказался о смягчении санкций США против российской нефти

    Женщины отправили заключенным наркотики и телефоны в воронах

    Боец СВО рассказал о 16 промахах охотившихся за ним дронов ВСУ

    Мерц сделал заявление о конфликте на Ближнем Востоке

    В России многодетная семья попала под уголовное дело из-за места проведения гендер-пати

    Известный хирург оценил внешность Джима Керри на фоне обвинений в пластике

    Российского подростка будут судить за выстрел в лицо сверстнику

    Скрывавшийся под псевдонимом россиянин попал под следствие

    «США признают очевидное». Дмитриев заявил, что российскую нефть активнее покупают на фоне смягчения санкций

    На Украине обвинили Венгрию в провокации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok