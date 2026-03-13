Реклама

Экономика
15:14, 13 марта 2026Экономика

В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

Ривз: Продавцы бензина не должны повышать цены на бензин на фоне кризиса
Вячеслав Агапов

Фото: Jack Taylor / Reuters

Продавцы бензина не должны необоснованно повышать цены, прикрываясь кризисом на топливном рынке. От таких действий их предостерегла министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз, ее цитирует ТАСС.

В пятницу на Даунинг стрит проходит совещание с розничными продавцами бензина и поставщиками топлива, где министры финансов и энергетики призвали устанавливать «справедливые цены» на заправках.

Ривз заявила, что антимонопольное ведомство Competition and Markets Authority (СМА) будет пресекать несправедливое ценообразование на рынке. Сейчас большая часть АЗС (90 процентов) в стране подключились к государственной системе сбора данных, поэтому цены на топливо будут видны в режиме реального времени.

Ранее на неделе одна из крупнейших автосервисных компаний страны RAC сообщила, что с момента начала эскалации вокруг Ирана дизельное топливо в Великобритании подорожало уже на девять процентов. Бензин подорожал более чем на четыре процента.

Тем временем запасы газа в Великобритании сократились с 18 тысяч в прошлом году до 6700 гигаватт-часов. В скором времени страна рискует остаться без газа — запасами в хранилищах можно обеспечить лишь 1,5-2 дня активного потребления. Часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, меняет маршруты, уходя в Азию, а Великобритания вынуждена переплачивать за поставки.

