В одной стране предостерегли от повышения цен на бензин

Продавцы бензина не должны необоснованно повышать цены, прикрываясь кризисом на топливном рынке. От таких действий их предостерегла министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз, ее цитирует ТАСС.
В пятницу на Даунинг стрит проходит совещание с розничными продавцами бензина и поставщиками топлива, где министры финансов и энергетики призвали устанавливать «справедливые цены» на заправках.
Ривз заявила, что антимонопольное ведомство Competition and Markets Authority (СМА) будет пресекать несправедливое ценообразование на рынке. Сейчас большая часть АЗС (90 процентов) в стране подключились к государственной системе сбора данных, поэтому цены на топливо будут видны в режиме реального времени.
Ранее на неделе одна из крупнейших автосервисных компаний страны RAC сообщила, что с момента начала эскалации вокруг Ирана дизельное топливо в Великобритании подорожало уже на девять процентов. Бензин подорожал более чем на четыре процента.
Тем временем запасы газа в Великобритании сократились с 18 тысяч в прошлом году до 6700 гигаватт-часов. В скором времени страна рискует остаться без газа — запасами в хранилищах можно обеспечить лишь 1,5-2 дня активного потребления. Часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ, меняет маршруты, уходя в Азию, а Великобритания вынуждена переплачивать за поставки.