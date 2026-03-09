Реклама

00:54, 9 марта 2026

«Запасов газа осталось на два дня». Европа становится уязвимой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему?

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В скором времени Британия рискует остаться без газа — запасами в хранилищах можно обеспечить лишь 1,5-2 дня активного потребления, пишет Daily Mail.

Запасы газа в Великобритании сократились с 18000 ГВт·ч в прошлом году до 6700 ГВт·ч, что достаточно всего для полутора дней внутреннего потребления

Daily Mail

Сейчас на Ближнем Востоке часть танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), меняет маршруты, уходя в Азию. В результате Великобритания вынуждена переплачивать за поставки — в стране зафиксирована одна из самых высоких оптовых цен на газ в Европе.

Как отмечают эксперты, Лондон находится в уязвимом положении, так как газовые хранилища в стране небольшие, а зависимость от импорта остается высокой.

Фото: Global Look Press

Европа оказалась на пороге энергокризиса

В невыгодном положении оказалась вся Европа. Из-за конфликта на Ближнем Востоке грузовые суда не могут пройти через Ормузский пролив, по которому обычно перевозят примерно 20 процентов общемирового СПГ. Кроме того, ближневосточный конфликт привел к резкому росту цен на газ.

Материалы по теме:
«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Идет борьба за ресурсы»Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026
«Здесь никакой политики, только бизнес». Путин предложил досрочно прекратить поставки российского газа в Европу
«Здесь никакой политики, только бизнес». Путин предложил досрочно прекратить поставки российского газа в Европу
5 марта 2026

Также Европа рискует столкнуться с энергокризисом из-за русофобии — к концу 2027 года европейские страны намерены полностью отказаться от закупок российских углеводородов.

Однако Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает, что интерес к российской нефти и газу из-за конфликта на Ближнем Востоке растет. По словам исполнительного директора агентства Фатиха Бироля, Москва может вернуться к роли ключевого поставщика энергоресурсов, однако такой исход событий был бы «экономически и политически неправильным».

Одной из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость от одной-единственной страны — России

Фатих Бирольисполнительный директор МЭА

Газета The Wall Street Journal тоже прогнозирует возобновление энергетических связей Евросоюза и России. Европейцы могут изменить свое отношение к Москве в том случае, если Персидский залив будет закрыть на продолжительное время, говорится в материале.

Старший аналитик по нефти в компании Kpler Навис Дас также предполагает, что чем дольше будет продолжаться ближневосточный конфликт, тем сильнее мир будет зависеть от российского топлива.

При этом президент России Владимир Путин, комментируя планы Европы по отказу от российского газа, допустил, что Москва может прекратить поставки «прямо сейчас». По его словам, в этом нет никакой политической подоплеки, просто России будет выгоднее уйти на другие рынки и закрепиться на них.

Крупнейшие производители газа столкнулись с проблемами

Ситуация с СПГ осложняется и тем, что из-за конфликта на Ближнем Востоке все производители энергоносителей в Персидском заливе в скором времени могут прекратить экспорт углеводородов. Как считает министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, в ближайшие дни, если ситуация в регионе не изменится, о форс-мажоре объявят все, кто еще не сделал этого.

Кроме того, аль-Кааби спрогнозировал резкое подорожание энергоносителей по всему миру и возникновение дефицита некоторых товаров. По его мнению, многие заводы попросту не смогут обеспечивать поставки.

Форс-мажор уже объявил один из крупнейших в мире производителей СПГ — катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy.

30
дней

потребуется Катару, чтобы вернуться к прежним объемам производства СПГ

В России отказ Европы от российской энергетики назвали стратегической ошибкой

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев считает, что Европа совершает стратегическую ошибку, отказываясь от российской энергетики. По его мнению, такое решение не только увеличивает затраты на энергоносители, но и делает Европу уязвимой к энергетическим потрясениям. Дмитриев также отмечал, что конфликт США с Ираном привел к масштабному ценовому шоку.

Материалы по теме:
Ормузский пролив: где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
Ормузский пролив:где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
5 марта 2026
«Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно
«Европа бьет сама по себе». Страну НАТО заподозрили в организации атаки на российский газовоз. Новые подробности атаки на судно
4 марта 2026

Аналогичного мнения придерживается и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат указывала на то, что страны Западной и Центральной Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке сталкиваются с энергетическим коллапсом — рост цен на нефть и газ уже произошел, но при этом Евросоюз самостоятельно утвердил поэтапный запрет на поставки российских энергоресурсов. По словам Захаровой, теперь неясно, откуда Брюссель намерен брать топливо.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в свою очередь отмечал, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть и газ, но Россия сможет извлечь из этого выгоду.

    

