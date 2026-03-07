Реклама

Россия
22:49, 7 марта 2026Россия

Вассерман назвал последствия затяжной войны на Ближнем Востоке для России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман порассуждал, что ожидает Россию в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Эрудит высказался об этом в разговоре с «МК».

«Во-первых, это означает длительное подорожание нефти и газа, что нам в целом выгодно. Во-вторых, это означает значительный спрос на наше вооружение. Понятно, что мы вряд ли будем продавать его напрямую Ирану, чтобы не портить отношения с его противниками», — предрек он.

Вассерман также спрогнозировал обсуждения на тему того, смогут ли БРИКС и ШОС стать серьезными системами силовой взаимопомощи. Он отметил, что в настоящий момент данные организации развиваются как чисто экономические.

Ранее эрудит предположил, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи обернется для Соединенных Штатов «страшной местью». По его мнению, в руководстве Ирана осталось «более чем достаточно людей, не менее упрямых и фанатичных, чем убитые».

