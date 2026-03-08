В Британии через два дня закончится газ

DM: Газ в Британии закончится через 2 дня из-за перебоев на рынке энергоресурсов

В Великобритании через два дня закончится газ — страна располагает запасами меньше, чем на двое суток. Такая ситуация сложилась из-за перебоев на мировом рынке энергоресурсов, передает Daily Mail (DM).

Оператор газотранспортной системы National Gas привел сведения, согласно которым в хранилищах Британии осталось порядка 6,7-7 тысяч гигаватт-часов газа. Это существенно уступает объемам, которыми располагала страна год назад, они могут покрыть только около полутора-двух дней внутреннего потребления.

Тем временем на Ближнем Востоке часть танкеров, перевозящих СПГ, меняет маршруты и уходит в Азию, где цены в настоящий момент выше. В итоге Британии приходится переплачивать за поставки. В стране уже зафиксировали одни из самых высоких оптовых цен на газ в Европе.

Эксперты делают тревожные заявления о том, что Великобритания становится уязвимой в связи с тем, что ее газовые хранилища небольшие, а зависимость от импорта (прежде всего, от поставок из Норвегии и СПГ из США) — высокая.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза стоят на пороге масштабного энергетического кризиса по двум причинам.