Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:41, 13 марта 2026Россия

В России предложили адекватный ответ на удар ВСУ по Брянску

Тренин: Ответом на атаку ВСУ на Брянск стал бы удар по заводу, где делают ракеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адекватным ответом на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск ракетами Storm Shadow стал бы удар по заводу, где производится данное оружие. Об этом заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин в интервью информационной службе «Вести».

«В ответ на Брянск адекватным был бы удар по заводу, объекту или базе на территории той страны, которая фактически была и поставщиком вооружения, которое было применено, и снабжала украинцев разведывательной информацией о том, по каким целям бить», — указал он.

По словам эксперта, военные действия должны основываться на серьезных размышлениях и холодном разуме, а не на эмоциях. Правильно рассчитанный удар должен достичь как физической цели, так и психологической, политической цели, подчеркнул Тренин.

Ранее эксперт заявил, что европейские лидеры «играют с ядерным огнем», идя на конфронтацию с Россией. По его словам, сейчас обстановка в мире спокойнее, чем во времена Карибского кризиса, однако ее нельзя назвать безопасной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok