Европу предупредили об игре с «ядерным огнем» из-за России

Тренин: Европа играет с ядерным огнем, конфликтуя с Россией

Европейские лидеры «играют с ядерным огнем», идя на конфронтацию с Россией. Об этом предупредил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин в интервью информационной службе «Вести».

По его словам, сейчас обстановка в мире спокойнее, чем во времена Карибского кризиса, однако ее нельзя назвать безопасной из-за действий ряда европейских членов НАТО против РФ.

«Эти страны сегодня из-за неразумных, провокационных действий их правительств играют с ядерным огнем. Я не думаю, что мы стоим накануне прямого военного столкновения с США. Мы ближе к столкновению с Европой, чем с Америкой», — сказал эксперт.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». При этом он отметил, что Москве «не нужно ждать, пока европейцы демонстративно захлопнут дверь в отношении энергопоставок».