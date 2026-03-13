Реклама

09:41, 13 марта 2026Россия

В российском регионе поймали тигра-людоеда

KP.RU: В Приморском крае поймали тигра-людоеда, зверь был ранен
Майя Назарова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Чугуевском округе Приморского края поймали тигра-людоеда, который еще в феврале расправился с охотником. По данным KP.RU, зверь был ранен.

По данным российского издания, хищника в регионе ловили около месяца. Он умело обходил все приготовленные ловушки.

Тигра удалось поймать на окраине Березовки. Замминистра лесного хозяйства Приморья Филипп Шутов пояснил, что это крупный самец с ранением в области спины. Животное доставили в реабилитационный центр «Тигр» в селе Алексеевка на обследование.

Шутов заверил, что этого тигра уже не выпустят в дикую природу.

До этого сообщалось, что тигр пробрался к жителям села Найхин в Хабаровском крае. Хищник гулял по улицам и разорвал домашнюю собаку. Жители российского региона вызвали охотоведов для поимки опасного животного.

