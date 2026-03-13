В сети испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии

Зрители испытали неловкость из-за видео с открытия магазина Victoria's Secret в Британии. Комментарии появились в TikTok-аккаунте диджея, выступающего под псевдонимом Mystikle Blue.

Диск-жокей опубликовала ролик с открытия бутика в городе Бирмингем. На размещенных кадрах можно увидеть, что в презентации была задействована танцевальная группа, участницы которой выступили перед покупателями в фирменных пижамах бренда. После этого состоялось торжественное открытие магазина с перерезанием ленты.

Пользователи сети обратили внимание на то, как менеджер долго не могла разобраться с ножницами и впустить покупателей в помещение. Многие юзеры назвали организацию праздника позором для компании. «Самое нелепое открытие магазина в истории», «Только что испытал неловкость за тех, кто наблюдал за этим в реальности», «Левша, который пытается пользоваться ножницами правой рукой», «Танцевать было необязательно», «Какой стыд», — возмутились они.

В январе прошлого года блогерша Кейт Хеллиер, которую в сети прозвали «самой маленькой гламурной моделью Великобритании», раскритиковала Victoria's Secret за работу только с высокими манекенщицами. 23-летняя девушка, рост которой составляет 112 сантиметров, заявила, что устала видеть, как такие женщины, как она, намеренно игнорируются компанией. По ее мнению, Victoria's Secret нет оправданий, особенно когда другие марки привлекают к сотрудничеству невысоких моделей.