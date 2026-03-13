В США заявили о победе России из-за одного решения Белого дома

NYT: Смягчение США нефтяных санкций стало геополитической победой России

Решение Белого дома о смягчении санкций против российской нефти стало победой России. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Решение США временно снять некоторые ограничения на российскую нефть принесло Кремлю геополитическую победу», — указано в статье.

Отмечается, что проблемы с поставками энергоресурсов способны укрепить позиции РФ на мировом рынке. Москва также может рассчитывать на выгоду от повышения цен на нефть на фоне войны США с Ираном, пишет издание.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».