В США заявили о победе России из-за одного решения Белого дома

Решение Белого дома о смягчении санкций против российской нефти стало победой России. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
«Решение США временно снять некоторые ограничения на российскую нефть принесло Кремлю геополитическую победу», — указано в статье.
Отмечается, что проблемы с поставками энергоресурсов способны укрепить позиции РФ на мировом рынке. Москва также может рассчитывать на выгоду от повышения цен на нефть на фоне войны США с Ираном, пишет издание.
Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».