«Вашингтон Кэпиталз» с Овечкиным прервал победную серию игр «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» с Овечкиным обыграл «Баффало» со счетом 2:1

«Вашингтон Кэпиталз» с участием российского нападающего Александра Овечкина обыграл «Баффало Сейбрз» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На 23 минуте в ворота «Баффало» забил Райан Леонард, на 59-й отличился Джейкоб Чикран. У соперника на 7-й минуте гол оформил Сэм Кэррик.

Таким образом «Вашингтон Кэпиталз» прервал победную серию «Баффало» из восьми игр и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице с 73 очками по итогам 67 игр. «Баффало» занимает вторую строчку с 86 очками.

Овечкин провел на поле 14 минут, он заблокировал два броска, еще два пришлись в створ ворот. По итогам матча хоккеист не набрал очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Гостевой матч с «Бостон Брюинз» стал для 40-летнего Овечкина 1555-м.