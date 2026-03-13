Реклама

16:18, 13 марта 2026

Вероятность отказа Европы от санкций против российской нефти оценили

Политолог Журавлев: ЕС не снимет санкции с российской нефти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Евросоюз не станет снимать санкции против российской нефти, несмотря на это, с таким желанием могут выступить отдельные европейские страны, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Не только Венгрия и Словакия, но уже и итальянцы начинают задумываться над снятием ограничений. Так что скоро лидеры Евросоюза могут остаться в одиночестве, — отметил Журавлев. — Тем не менее позиция именно стран-лидеров ЕС вряд ли изменится, потому что она идеологическая: российская нефть хуже немецкого угля».

Вопрос, по словам политолога, в том, насколько жесткой в настоящее время является вертикаль управления в Европе и смогут ли отдельные страны отказаться от санкций против энергоносителей из России в пользу большего прагматизма.

«Вроде вертикаль достаточно жесткая, но все от нее устали, всем она надоела. Мы видим, что некоторые нарушения позволяются Венгрии в обмен на ее голос по ряду вопросов. Если накопится много стран, желающих отказаться от санкций, фактически их могут отменить, хотя формально они и продолжат работать», — предположил политолог.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за иранского конфликта и перекрытия Ормузского пролива весь мир испытывает дефицит нефти. Поэтому он призвал Брюссель перестать поддаваться шантажу со стороны Киева и занять более прагматичную позицию в отношении российских ресурсов.

