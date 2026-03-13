Сийярто: ЕС не должен плясать под дудку Зеленского

Венгрия призывает Европейский союз (ЕС) перестать «плясать под дудку» президента Украины Владимира Зеленского, а также отменить запрет на поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей восточноевропейской республики Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«Правительство США объявило сегодня утром, что санкции будут приостановлены. Таким образом, российская нефть может поступать на мировой рынок морским путем. К сожалению, в Европе этого не будет, если Брюссель продолжит плясать под дудку Зеленского», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто указал, что из-за иранского конфликта и перекрытия Ормузского пролива весь мир испытывает дефицит нефти. Поэтому он призвал Брюссель перестать поддаваться шантажу со стороны Киева и занять более прагматичную позицию в отношении российских ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что российской стороне «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».