Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 13 марта 2026Мир

В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

Сийярто: ЕС не должен плясать под дудку Зеленского
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Венгрия призывает Европейский союз (ЕС) перестать «плясать под дудку» президента Украины Владимира Зеленского, а также отменить запрет на поставки российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей восточноевропейской республики Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«Правительство США объявило сегодня утром, что санкции будут приостановлены. Таким образом, российская нефть может поступать на мировой рынок морским путем. К сожалению, в Европе этого не будет, если Брюссель продолжит плясать под дудку Зеленского», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сийярто указал, что из-за иранского конфликта и перекрытия Ормузского пролива весь мир испытывает дефицит нефти. Поэтому он призвал Брюссель перестать поддаваться шантажу со стороны Киева и занять более прагматичную позицию в отношении российских ресурсов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Однако глава государства подчеркнул, что российской стороне «нужно не ждать, пока Европа демонстративно захлопнет дверь в отношении энергопоставок, а перевести объемы на другие рынки».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

    В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

    В Кремле ответили на слова Зеленского на слова о присоединении Крыма к России

    В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

    Иран назвал главную проблему Трампа

    В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

    10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

    100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

    Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

    Константинов назвал фашизмом заявление Зеленского о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok