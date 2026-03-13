Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 13 марта 2026Экономика

Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Совет директоров «М.Видео» назначил Бакальчука гендиректором компании
Дмитрий Воронин

Кадр: Forbes / YouTube

Совет директоров «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука гендиректором компании. Об этом со ссылкой на ее пресс-службу сообщает ТАСС.

Уточняется, что ранее занимавший указанную должность Феликс Либ избран председателем совета директоров «М.Видео».

Бакальчук пришел в компанию летом 2025 года с целью доработать ее стратегию и переформатировать розничную сеть, увеличив долю онлайн-продаж.

На новой позиции ему предстоит сделать из «М.Видео» универсальную мультикатегорийную платформу. «В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса»", — подчеркнул новый гендиректор.

Ранее стало известно, что в прошлом году на российском рынке наблюдалось значительное падение продаж смартфонов и ноутбуков. Сократились их уровни и в ходе ноябрьских распродаж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отказались плясать под дудку Зеленского

    Пассажирка привезла в Сочи украшения Cartier и Rolex на 7 миллионов рублей и попалась

    В Кремле сделали заявление о дате новых переговоров по Украине

    В Кремле ответили на слова Зеленского о присоединении Крыма к России

    В Москве решили эффективнее бороться со сверхнормативным дорожным шумом

    Иран назвал главную проблему Трампа

    В России осудят иностранца за атаку дронов на военный аэродром и сход поездов

    10-летний модельер представил коллекцию из старых вещей на Неделе моды в Париже

    100-летняя женщина раскрыла неожиданные секреты долголетия

    Стало известно о подготовке ВСУ провокаций с использованием химоружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok