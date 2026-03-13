Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Совет директоров «М.Видео» назначил Бакальчука гендиректором компании

Совет директоров «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука гендиректором компании. Об этом со ссылкой на ее пресс-службу сообщает ТАСС.

Уточняется, что ранее занимавший указанную должность Феликс Либ избран председателем совета директоров «М.Видео».

Бакальчук пришел в компанию летом 2025 года с целью доработать ее стратегию и переформатировать розничную сеть, увеличив долю онлайн-продаж.

На новой позиции ему предстоит сделать из «М.Видео» универсальную мультикатегорийную платформу. «В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса»", — подчеркнул новый гендиректор.

Ранее стало известно, что в прошлом году на российском рынке наблюдалось значительное падение продаж смартфонов и ноутбуков. Сократились их уровни и в ходе ноябрьских распродаж.