23:17, 13 марта 2026Наука и техника

Во Франции обеспокоились российскими ракетами

Parisien обратила внимание на отгрузку «Калашниковым» высокоточных ракет 9М333
Марина Совина
Марина Совина

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Концерн «Калашников» отгрузил первую в 2026 году партию зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 государственному заказчику. На это обратила внимание французская газета Le Parisien.

«Они небольшого размера, но их важность велика», — пишет издание. В статье отмечается, что высокоточные ракеты предназначены для ЗРК малой дальности «Стрела-10», эффективность которых проверяется в зоне боевых действий.

Поставка символизирует «важную роль этой ракеты в системе тактической противовоздушной обороны России», пишет Le Parisien со ссылкой на портал Army Recognition.

Ранее сообщалось, что ЗУР 9М333, которую серийно производят с 2020 года, способна поражать воздушные цели в любое время суток. Ракета получила новые головку самонаведения, автопилот и двигатель повышенной эффективности. 9М333 несет боевую часть весом пять килограммов, которая обеспечивает повышенную вероятность поражения целей.

