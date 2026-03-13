Реклама

Военный ВСУ потерялся и случайно попал в плен

Марина Совина
Марина Совина

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Морские пехотинцы взяли в плен потерявшегося украинского боевика, который доставлял продовольствие на добропольском направлении, рассказал РИА Новости стрелок 177-го гвардейского полка морской пехоты, действующие в интересах группировки войск РФ «Центр» с позывным «Август».

По его словам, у морских пехотинцев вызвал подозрение мужчина в камуфляжной форме, который направлялся от линии передовых позиций в сторону российских подразделений.

«Остановили его, спросили, кто такой. Он назвал позывной, сказал, что несет продовольствие. Мы спросили, почему тогда идет в обратную сторону», — рассказал собеседник агентства.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба украинской армии генерал-майор Александр Комаренко рассказал, что у ВСУ есть четыре папки с планами действий на 2026 год по отдельным участкам фронта. «У нас есть наработки по тем или иным участкам. Например, вот [есть] четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа», — рассказал журналистам военный.

