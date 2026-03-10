В ВСУ анонсировали «неожиданные» действия

Генерал-майор Комаренко: ВСУ планирует действия, которых не ожидают

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили о подготовке действий, направленных на перехват инициативы на поле боя. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба украинской армии генерал-майор Александр Комаренко.

«Там, где он будет наступать — планируются оборонительные действия. На других направлениях — будут действия, которые заставят врага действовать так, как он не планировал, так, как выгодно нам. И это не обязательно будут непосредственно действия войск, планируем и асимметричные действия. Будет что-то такое, чего он не ожидает», — сказал украинский военный.

По его словам, если Украине не удастся заполучить инициативу на фронте, то ВСУ «рано или поздно добьют».

Ранее Комаренко рассказал, что у ВСУ есть четыре папки с планами действий на 2026 год по отдельным участкам фронта. «У нас есть наработки по тем или иным участкам. Например, вот [есть] четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа», — рассказал журналистам военный.