Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:04, 10 марта 2026Бывший СССР

В Генштабе ВСУ рассказали о четырех папках с планами на 2026 год

Генерал-майор ВСУ Комаренко: У нас есть четыре папки с планами на 2026 год
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть четыре папки с планами действий на 2026 год по отдельным участкам фронта. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба украинской армии генерал-майор Александр Комаренко.

«У нас есть наработки по тем или иным участкам. Например, вот [есть] четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа», — рассказал журналистам военный.

Он добавил, что основной целью украинских войск в настоящий момент остается перехватка наступательной инициативы у Вооруженных сил России.

Ранее командующий группировкой объединенных сил украинских войск Михаил Драпатый заявил, что Киев начал готовиться к весеннему наступлению российских войск еще с января. Он отметил, что в этом году ВСУ учли сезонные изменения погоды, а также оценили необходимые запасы техники для грядущих столкновений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ

    Geely предложит россиянам доступную версию популярной модели

    Обнаружен простой способ замедлить биологическое старение

    Страну — партнера России накрыло катастрофическим дефицитом газа

    Ведущие производители нефти на Ближнем Востоке резко снизили добычу

    В ВСУ анонсировали «неожиданные» действия

    Появились подробности о пропавших в Подмосковье детях

    В Минобороны раскрыли подробности ударов по объектам на Украине

    Украина выпустила в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы

    Выстрел в спину жены россиянина оказался роковой случайностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok