В Генштабе ВСУ рассказали о четырех папках с планами на 2026 год

Генерал-майор ВСУ Комаренко: У нас есть четыре папки с планами на 2026 год

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть четыре папки с планами действий на 2026 год по отдельным участкам фронта. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба украинской армии генерал-майор Александр Комаренко.

«У нас есть наработки по тем или иным участкам. Например, вот [есть] четыре папки с вариантами действий на направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего часа», — рассказал журналистам военный.

Он добавил, что основной целью украинских войск в настоящий момент остается перехватка наступательной инициативы у Вооруженных сил России.

Ранее командующий группировкой объединенных сил украинских войск Михаил Драпатый заявил, что Киев начал готовиться к весеннему наступлению российских войск еще с января. Он отметил, что в этом году ВСУ учли сезонные изменения погоды, а также оценили необходимые запасы техники для грядущих столкновений.