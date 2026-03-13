Реклама

07:14, 13 марта 2026Забота о себе

Врач рассказала о последствиях частой мастурбации

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт Дженнифер Кодл предупредила о последствиях частой мастурбации и рассказала, когда она вредит здоровью. Ее слова цитирует издание LadBible.

По словам эксперта, регулярная мастурбация считается безопасной и даже полезной, но только в умеренных пределах. Чрезмерная частота может приводить к усталости, раздражительности и снижению концентрации. Кодл уточнила, что проблемы чаще возникают у тех, кто использует мастурбацию как способ снятия стресса или в ущерб другим аспектам жизни.

Специалист также отметила, что чрезмерная мастурбация может влиять на сексуальную жизнь с партнером. По ее словам, если человек привык получать сексуальное удовлетворение только самостоятельно, то удовольствия от секса с партнером может стать недостаточно. Чтобы предотвратить это, Кодл посоветовала следить за частотой мастурбации, учитывать общее физическое и эмоциональное состояние.

Она призвала обращаться к специалистам, если привычка начинает мешать повседневной жизни или социальным контактам.

Ранее пользователи форума Reddit дали советы девушке, желающей научиться грязному оральному сексу. Большинство пользователей порекомендовало ей практиковать глубокое и медленное погружение полового органа партнера в горло.

