Врач рассказала о последствиях частой мастурбации

Врач-терапевт Дженнифер Кодл предупредила о последствиях частой мастурбации и рассказала, когда она вредит здоровью. Ее слова цитирует издание LadBible.

По словам эксперта, регулярная мастурбация считается безопасной и даже полезной, но только в умеренных пределах. Чрезмерная частота может приводить к усталости, раздражительности и снижению концентрации. Кодл уточнила, что проблемы чаще возникают у тех, кто использует мастурбацию как способ снятия стресса или в ущерб другим аспектам жизни.

Специалист также отметила, что чрезмерная мастурбация может влиять на сексуальную жизнь с партнером. По ее словам, если человек привык получать сексуальное удовлетворение только самостоятельно, то удовольствия от секса с партнером может стать недостаточно. Чтобы предотвратить это, Кодл посоветовала следить за частотой мастурбации, учитывать общее физическое и эмоциональное состояние.

Она призвала обращаться к специалистам, если привычка начинает мешать повседневной жизни или социальным контактам.

