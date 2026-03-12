Желающей научиться «грязному» оральному сексу девушке дали советы

19-летняя евушка решила научиться более «грязным» способам доставления мужчине орального удовольствия и попросила совета на форуме Reddit. Другие пользователи портала поделились с ней рекомендациями в разделе Sex.

19-летняя автор поста рассказала, что ее партнеру нравится ее подход к оральному сексу, однако он считает действия партнерши слишком вежливыми. По мнению мужчины, партнерша может обращаться с ним во время такого акта более грубо и «грязно». Девушка задалась вопросом, как это можно сделать.

В комментариях большинство пользователей порекомендовало ей практиковать глубокое и медленное погружение полового органа партнера в горло. «Пенис давит на язычок, вызывает рвотный рефлекс и стимулируемое таким образом слюноотделение, что и делает секс грязным», — отметила одна из пользовательниц.

Другая порекомендовала использовать при стимуляции партнера кокосовое масло, которое можно нанести на руки и в рот. «Пусть растопленное кокосовое масло стекает у вас изо рта на его пенис. Оно придаст слюне более матово-белый вид, который сводит их с ума. Продолжайте добавлять кокосовое масло по мере необходимости и не забудьте выпить немного воды, если у вас пересохнет во рту», — добавила она.

Также автору поста посоветовали издавать звуки во время орального секса и просить мужчину произносить непристойности. «Стоните, это заставляет мужчин чувствовать, что у них большой пенис. А он пусть скажет вам, как красиво вы выглядите в этот момент», — призвал еще один комментатор.

Ранее другая пользовательница Reddit попросила посоветовать ей способы возбудить мужчину во время ужина в ресторане. Ей порекомендовали использовать во время ужина секс-игрушку с дистанционным управлением, контроль над которой будет в руках мужчины.

