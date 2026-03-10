Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:58, 10 марта 2026Забота о себе

Девушке подсказали способы возбудить мужчину во время ужина в ресторане

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hanz2881 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit обратилась за помощью к другим посетителям портала и попросила дать советы о том, как ей возбудить нового партнера во время ужина в ресторане. Своими рекомендациями они поделились с девушкой в разделе Sex.

По словам девушки, она планировала прийти на ужин в платье с глубоким декольте и без нижнего белья, а затем сказать о его отсутствии партнеру. Автор поста также попросила поделиться с ней другими способами соблазнения в публичном месте.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
«Комплексы — мое все» Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
«Комплексы — мое все»Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
25 марта 2021

Один из пользователей порекомендовал девушке одеться иначе. «Надень брюки и нижнее белье. Затем выйди в туалет, сними белье и спрячь его в карман куртки мужчины», — написал он. Другой добавил, что, если автор поста решит последовать этому совету, она может снять в уборной небольшое видео и отправить его своему партнеру.

Некоторые посоветовали девушке использовать во время ужина секс-игрушку с дистанционным управлением, контроль над которой будет в руках мужчины. Пользователи также отметили, что усилить возбуждение можно, если начать присылать сообщения с сексуальным подтекстом за несколько дней до ужина.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин провел телефонный разговор с Трампом. О чем говорили президенты?

    В Китае рассказали о негодовании Европы из-за получения Россией огромного сокровища

    В Иране отказались рассматривать вопрос переговоров с США

    В России появились две отрасли с зарплатой свыше 500 тысяч рублей

    Шикующий в Европе командир элитного батальона ВСУ вызвал недовольство сослуживцев

    В США указали на несостоятельность военного арсенала Вашингтона после нападения на Иран

    Женщина родила ребенка в 63 года

    Девушке подсказали способы возбудить мужчину во время ужина в ресторане

    Трамп раскрыл свои опасения по поводу операции в Иране

    Умер раскрывший систему прослушки в Белом доме помощник Никсона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok