Девушке подсказали способы возбудить мужчину во время ужина в ресторане

Пользовательница Reddit обратилась за помощью к другим посетителям портала и попросила дать советы о том, как ей возбудить нового партнера во время ужина в ресторане. Своими рекомендациями они поделились с девушкой в разделе Sex.

По словам девушки, она планировала прийти на ужин в платье с глубоким декольте и без нижнего белья, а затем сказать о его отсутствии партнеру. Автор поста также попросила поделиться с ней другими способами соблазнения в публичном месте.

Один из пользователей порекомендовал девушке одеться иначе. «Надень брюки и нижнее белье. Затем выйди в туалет, сними белье и спрячь его в карман куртки мужчины», — написал он. Другой добавил, что, если автор поста решит последовать этому совету, она может снять в уборной небольшое видео и отправить его своему партнеру.

Некоторые посоветовали девушке использовать во время ужина секс-игрушку с дистанционным управлением, контроль над которой будет в руках мужчины. Пользователи также отметили, что усилить возбуждение можно, если начать присылать сообщения с сексуальным подтекстом за несколько дней до ужина.

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

