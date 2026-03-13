Задержан глава крупного онлайн-казино в российском регионе

В Петербурге полиция задержала жителя за организацию онлайн-казино

В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя за организацию онлайн-казино. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, структура онлайн-казино была создана по принципу крупной компании, к работе в которой привлекли специалистов разных направлений, в том числе маркетологов. Те занимались продвижением площадки и привлечением новых игроков. Доход компании составил порядка 13 миллионов рублей.

