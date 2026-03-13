Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:33, 13 марта 2026Силовые структуры

Задержан глава крупного онлайн-казино в российском регионе

В Петербурге полиция задержала жителя за организацию онлайн-казино
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала жителя за организацию онлайн-казино. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, структура онлайн-казино была создана по принципу крупной компании, к работе в которой привлекли специалистов разных направлений, в том числе маркетологов. Те занимались продвижением площадки и привлечением новых игроков. Доход компании составил порядка 13 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд взял под стражу Дмитрия Яковлева, ударившего не менее пяти раз ножом курсанта из юридического института МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона сделал заявление о состоянии нового верховного лидера Ирана

    Стала известна марка машин для сборки на заводе GM в России

    В Кремле назвали условие стабилизации мирового рынка нефти

    Наташа Королева решила похудеть на аналоге «Оземпика» после слов мужа о ее весе

    В США не смогли избавиться от «шпионского» дома напротив посольства России

    Александр Лукашенко обратился к Украине и НАТО с заявлением про «Орешник»

    Украинские операторы БПЛА поменяли тактику на передовой

    У российского судьи конфисковали имущество

    Власти Катара прекратят оплачивать проживание застрявших в стране россиян

    Задержан глава крупного онлайн-казино в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok