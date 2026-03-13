19:35, 13 марта 2026

Высокопоставленного священника РПЦ сняли с должности после загадочного признания

Главу экзархата Западной Европы сняли с должности после покаянного письма
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Митрополит Нестор (Евгений Сиротенко), временно отстраненный патриарший экзарх Западной Европы, был снят с должности после загадочного признания, которое он направил в адрес главы РПЦ патриарха Кирилла. Это следует из сообщения на сайте Московской Патриархии.

Как говорится в документе о заседании Священного синода, состоявшегося 12 марта, Нестор написал патриарху покаянное письмо, в котором признался в совершении проступков, которые ввели «верующих в соблазн».

«Я понимаю, что принес соблазн в церковную среду (…) я вижу, скольких людей я подвел и заставил переживать. Поэтому я с твердой готовностью приму любое Ваше решение — вплоть до самого сурового», — говорится в письме высокопоставленного священника. В итоге вместо него на должность экзарха Западной Европы был назначен митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Митрополит Нестор был временно отстранен от управления экзархатом Западной Европы еще в 2025 году. Патриархия сообщила лишь, что в его отношении начато церковно-судебное производство. По сообщению СМИ, Нестор был уличен в игре в покер на профессиональном уровне.

Ранее сообщалось, что российского священника запретили в служении из-за психологии и личностного роста.

