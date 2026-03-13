Реклама

Бывший СССР
10:00, 13 марта 2026Бывший СССР

Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Octav Ganea / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова.

Там украинский лидер проведет переговоры с президентом Франции Эмманулем Макроном.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с резкой критикой планируемых переговоров Зеленского и Макрона. Об этом он написал в соцсети X. По словам политика, переговоры лишь датут украинскому лидеру «очередной чек, оплаченный французскими налогоплательщиками». Он призвал прекратить финансовую поддержку Киева.

