19:25, 13 марта 2026

Женщина отравила дочь из-за запретной любви и попыталась обвинить в этом ее бойфренда

Жительница Индии отравила 19-летнюю дочь ради ее репутации
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: d_odin / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Индии по имени Афсана арестовали за то, что она отравила 19-летнюю дочь Фарзану, влюбившуюся в исповедовавшего другую религию мужчину. Как сообщает NDTV, после преступления она попыталась обвинить в содеянном мужчину.

Фарзана познакомилась с будущим бойфрендом — Сунилом Ядавом — в социальных сетях в октябре 2025 года. Скоро они стали созваниваться и видеться, и мужчина даже пообещал жениться на девушке. Однако, когда Фарзана неожиданно забеременела, он отказался от своих слов. В феврале 2026 года он убедил девушку сделать аборт, из-за чего ее здоровье сильно ухудшилось. Это заметила Афсана и раскрыла запретный роман дочери.

Вместе с 26-летним сыном Афсаром она выгнала девушку из дома за то, что та испортила свою репутацию. Фарзану приютил Сунил. Она жила у возлюбленного пять дней, пока полиция разыскивала ее по просьбе Афсаны. В конце концов девушку нашли 26 февраля на вокзале в бессознательном состоянии. Там ее оставил Сунил, после того как ей снова стало плохо.

Придя в себя, девушка подала на мужчину заявление в полицию. Она обвиняла его в том, что он отказался от брака и настоял на аборте. Однако Афсана, опасаясь слухов, отозвала заявление.

В марте полиция неожиданно нашла в поле останки Фарзаны. Рядом лежала бутылка с ядовитым порошком. Афсана уверяла, что в смерти девушки виновен Сунил. Однако, проведя расследование, полицейские выяснили, что Фарзану в ночь на 2 марта отравили ее мать и брат. После ареста они признались в преступлении.

Ранее сообщалось, что в Колумбии предпринимательница Зульма Гусман Кастро отравила двух несовершеннолетних девочек малиной в шоколаде. Одной из жертв женщины стала дочь ее бывшего любовника.

