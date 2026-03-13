Реклама

Женщины отправили заключенным наркотики и телефоны в воронах

В США женщины попались на контрабанде наркотиков в тюрьму в пластиковых воронах
Юлия Юткина

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В штате Луизиана, США, полиция арестовала двух женщин, которые занимались контрабандой запрещенных товаров для заключенных. Об этом пишет Need To Know.

Жительниц Техаса, 38-летнюю Мелани Джин Уортингтон и 41-летнюю Кэсси Мари Коул, поймали с поличным. Они отправляли в тюрьмы наркотики, табак и мобильные телефоны с помощью дронов.

Чтобы надзиратели их ни в чем не заподозрили, они замаскировали летательные аппараты. Со стороны дроны выглядели как пластиковые вороны.

Эти «птицы» и переносили товары через тюремные стены. На допросе женщины признались, что за это им заплатили 40 тысяч долларов (три миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США дрон прилетел на территорию тюрьмы и сбросил марихуану и стейк для заключенных. Роскошный ужин был перехвачен и конфискован вместе с беспилотником-перевозчиком.

