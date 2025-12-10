Реклама

16:46, 10 декабря 2025Из жизни

Дрон сбросил в тюрьму стейк и клешни краба для роскошного ужина заключенных

В США беспилотник сбросил на тюремный двор стейк и крабов для заключенных
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: South Carolina Department of Corrections / AP

В США дрон прилетел на территорию тюрьмы и сбросил марихуану и стейк для заключенных. Об этом сообщает Click on Detroit.

Охранники тюрьмы Ли в Бишопвилле, штат Южная Каролина, обнаружили в тюремном дворе сырую говяжью вырезку в упаковке из супермаркета, клешни краба, пачку приправы, несколько пачек сигарет и марихуану. Все эти предметы дрон сбросил для заключенных. «Полагаю, заключенные, ожидавшие посылку, теперь в ярости», — прокомментировала инцидент представительница тюрьмы Кришти Шейн.

Роскошный ужин был перехвачен и конфискован вместе с беспилотником-перевозчиком. Расследование по поиску отправителей продолжается, но аресты пока не производились. Борьба с контрабандой в государственных тюрьмах остается постоянной проблемой — ранее злоумышленники перебрасывали пакеты с телефонами и наркотиками через ограждение, пока администрация не сделала заборы выше и не установила защитные сетки.

Ранее сообщалось, что в США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. В качестве «заряда» преступники использовали партию табака на сумму 112 тысяч долларов и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов.

