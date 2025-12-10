Дрон сбросил в тюрьму стейк и клешни краба для роскошного ужина заключенных

Охранники тюрьмы Ли в Бишопвилле, штат Южная Каролина, обнаружили в тюремном дворе сырую говяжью вырезку в упаковке из супермаркета, клешни краба, пачку приправы, несколько пачек сигарет и марихуану. Все эти предметы дрон сбросил для заключенных. «Полагаю, заключенные, ожидавшие посылку, теперь в ярости», — прокомментировала инцидент представительница тюрьмы Кришти Шейн.

Роскошный ужин был перехвачен и конфискован вместе с беспилотником-перевозчиком. Расследование по поиску отправителей продолжается, но аресты пока не производились. Борьба с контрабандой в государственных тюрьмах остается постоянной проблемой — ранее злоумышленники перебрасывали пакеты с телефонами и наркотиками через ограждение, пока администрация не сделала заборы выше и не установила защитные сетки.

Ранее сообщалось, что в США арестовали двух мужчин, которые пытались передать в тюрьму наркотики, выстрелив ими из пушки. В качестве «заряда» преступники использовали партию табака на сумму 112 тысяч долларов и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов.