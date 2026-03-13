18:52, 13 марта 2026

Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за показа сериала

Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за показа сериала
Андрей Шеньшаков

Фото: Fotoarena / Legion-Media

Бразильский актер Виктор Фазану, известный по роли в культовом сериале «Клон», подал в суд на телекомпанию Globo из-за повторной трансляции шоу. Об этом сообщило издание Metropoles.

67-летний артист подал иск уже во второй раз: в предыдущий раз суд отклонил его обращение из-за того, что звезда не определил точный размер компенсации и попросил деньги только в качестве морального ущерба. Фазану уверен, что вещатель должен был выплатить ему компенсацию за повторный показ «Клона» на ТВ и стриминговых площадках. В апелляции Фазану обратил внимание судьи на то, что у него не было доступа к контракту, поэтому он не мог определить размер необходимых выплат.

«Компания Globo может сама назвать, сколько раз произведение было повторно показано и использовано в коммерческих целях», — отметил Фазану.

В 2023 году стало известно, что актер сериала «Клон» Стенио Гарсия попал в больницу с сепсисом после пластической операции.

