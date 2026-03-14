14 марта в мире отмечают сразу несколько международных праздников, в том числе День рек и День числа π. В России на эту дату также приходится День православной книги. Чем еще знаменита дата 14 марта, какие приметы существуют для этого дня, какие знаменитости родились — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День православной книги

14 марта в России отмечают День православной книги. Праздник был утвержден в декабре 2009 года на священного синода Русской Православной Церкви с целью закрепить важную роль православных книг в воспитании молодежи. Дата выбрана не случайно: по старому стилю, в этот день (1 марта 1564 года) первопечатник Иван Федоров издал в Москве первую книгу — «Апостол». Это часть Нового Завета, важная богослужебная книга православной церкви.

Праздники в мире

Международный день числа «Пи»

14 марта в мире все математики — и любители, и профессионалы — отмечают неофициальный праздник этой науки День числа π. Более того, есть не только дата, но и точное время для торжества: 1 час 59 минут 26 секунд. Получается, что вместе с обозначением даты на американский манер в определенный момент на электронных часах можно увидеть число π (с семью знаками после запятой): 3.14 1.59.26.

Праздник придумал американский физик Ларри Шоу: именно он заметил, что дата и время на часах складываются в округленное значение «пи».

Международный день рек

Праздник посвящен экологии, а точнее — защите рек от плотин и загрязнений. Инициатором появления праздника стала американская общественная организация «Международная сеть рек». А учредили его в 1997 году на Первой международной конференции против строительства крупных плотин, которая проходила в Бразилии.

На праздник в разных странах мира проходят акции протеста против загрязнения рек и строительства плотин. Кроме того, активисты очищают заводи и берега рек.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 марта

День рождения бутерброда;

День безобразно хорошего настроения;

Международный день вопросов;

Дeнь спасения пауков в США;

День Конституции в Андорре.

Какой церковный праздник 14 марта

День памяти преподобномученицы Евдокии

Евдокия Илиопольская была раннехристианской святой. В православии день памяти мученицы выпадает на 14 марта, в католичестве — на 1 марта. По преданию, Евдокия была сказочной красавицей и решила за деньги продавать свое тело. Став блудницей, она разбогатела. Но однажды в ее доме остановился странствующий монах, который смог увлечь Евдокию разговорами о вере. В итоге женщина приняла христианство, пожертвовала все деньги церкви и ушла в монастырь.

День памяти Мартирия Зеленецкого

Преподобный Мартирий основал Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь, расположенный на территории современной Ленинградской области. В конце жизни он обнаружил дар исцеления: так, он вылечил молитвою умирающего сына хана Симеона Бекбулатовича, который в благодарность стал спонсором Мартириева монастыря.

Какие еще церковные праздники отмечают 14 марта

День памяти мученицы Антонины;

День памяти мучеников Нестора и Тривимия;

День памяти Преподобной Домнины Сирийской.

Приметы на 14 марта

Откуда ветер в этот день дует, оттуда он будет дуть и летом.

Если ветер теплый, то лето будет мокрым.

Если ветер в этот день холодный, то и лето будет прохладным.

Талая вода, собранная 14 марта, обладает особой силой. Можно ею умываться.

Не следует 14 марта совершать крупные покупки, они будут неудачными.

Кто родился 14 марта

Российский телеведущий, комик, киноактер Павел Воля родился 14 марта 1979 года, ему исполняется 45 лет. Играл в КВН, затем стал вести программы на телевидении. Сейчас ведет авторское шоу на канале ТНТ.

14 марта родился Альберт Эйнштейн (1879-1955), физик-теоретик, автор теории относительности, лауреат Нобелевской премии. Жил в Германии, Швейцарии и США. Эйнштейн написал более 300 работ по физике, а также порядка 150 работ в других областях, например, философии и публицистике.

