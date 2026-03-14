Пенсионер поверил телефонным аферистам и расстался с 10 миллионами рублей

Пожилой москвич поверил, что спонсирует преступников, и расстался с 10 млн руб.

83-летний житель Москвы связался с аферистами и потерял больше 10 миллионов рублей. О ситуации пишет пресс-служба столичной прокуратуры.

С пенсионером связались по телефону. Мошенники представились сотрудниками организации, где он прежде работал, и предупредили о предстоящей проверке правоохранительных органов, которую проводят из-за утечки корпоративной информации. Впоследствии мужчине позвонили лжесиловики и заявили, что деньги с его счетов шли на спонсирование преступников. Пожилой москвич пошел на поводу у махинаторов и, поклявшись хранить все в тайне, стал следовать их инструкциям.

Курьер доставил ему мобильный телефон с заранее установленной сим-картой и настроенными приложениями. Далее пенсионер обналичил свои сбережения, поместил их в банковскую ячейку, а затем передал еще одному курьеру, назвав специальный пароль. Сумму более 10,4 миллиона рублей мужчина завернул в полиэтиленовый пакет и накрыл сверху картоном. Дистанционно его действия курировал еще один мошенник, представившись специалистом банка.

На этом злоумышленники не остановились. Они убедили пенсионера, что на его имя в другом регионе оформили кредит под залог квартиры. Чтобы сохранить недвижимость, от мужчины потребовали внести еще 5 миллионов рублей. Такой суммы на руках у пострадавшего не было, и он обратился к родственнику, который сразу понял, в чем дело.

Ранее мошенникам удалось обмануть известного доктора биологических наук. Ученому предложили поучаствовать в доработке медицинской платформы ЕМИАС, однако установленное по указанию афериста приложение оказалось вредоносным. В результате преступники выкрали со счетов доктора 225 тысяч рублей.