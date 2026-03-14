Мошенники обманули известного ученого на сотни тысяч рублей

14:09, 14 марта 2026

Мошенники обманули известного доктора биологических наук на 225 тысяч рублей
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: ponsulak / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники обманули известного доктора биологических наук и профессора РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева на 225 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

20 сентября 2024 года 83-летнему Александру И. позвонил неизвестный, представился сотрудником Госуслуг и предложил улучшить медицинскую платформу ЕМИАС, за это он пообещал ученому 1,5 тысячи рублей.

При установке приложения телефон завис, а спустя 15 минут пенсионеру позвонили из банка и сообщили, что с его вклада списали 200 тысяч рублей и 25 тысяч рублей с банковской карты.

Александр написал заявление в полицию, у него изъяли телефон и возбудили уголовное дело. По словам его падчерицы Дианы, в банке заявили, что вклад застрахован и похищенные деньги ему вернут, однако спустя месяц банк отказал ученому в компенсации. Спустя два месяца полиция вернула ему телефон, но дело так и не продвинулось.

Родственница профессора рассказала, что из-за кражи накоплений он был подавлен, вскоре ему провели неудачную операцию по замене сустава, и с тех пор Александр практически не выходит из дома и передвигается с ходунками.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о новой схеме мошенничества в Telegram. Аферисты используют функцию «секретный чат» и создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера.

    Последние новости

    Бывший президент Украины обратился к Орбану со словами «остановись»

    Назван вызывающий особенно мучительное похмелье и запредельную нагрузку печень алкоголь

    Япония призвала отменить санкции на российскую нефть

    Москвичей предупредили о штрафах за выгул собак

    Два аэропорта Москвы перестали принимать самолеты

    В Крыму представили тяжелые последствия для полуострова без присоединения к России

    Назван срок исчезновения снега в Москве

    Раскрыто решение послов стран ЕС о санкциях в отношении российских бизнесменов

    Еще три беспилотника сбили на подлете к Москве

    Мошенники обманули известного ученого на сотни тысяч рублей

    Все новости
