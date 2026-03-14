Дети отравились в известном российском кафе

13:40, 14 марта 2026Россия

В Москве два ребенка отравились в «Ебидоеби»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Koliadzynska Iryna / Shutterstock / Fotodom  

В Москве два ребенка отравились в известном кафе «Ебидоеби». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в кафе, расположенном на 1-й Новокузьминской улице. Женщина отдыхала в заведении вместе с двумя дочерьми 9 и 12 лет. Они заказали онигири с креветкой и роллы с лососем. Спустя несколько часов после обеда у девочек заболели животы и началась диарея. Это продолжалось несколько дней.

По словам матери девочек, в заведении были грязные столы. Она отметила, что другие гости кафе также жаловались на антисанитарию, неприятный запах, долгое ожидание еды и задержки по доставке.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке девять детей отправились в больницу после посещения бассейна.

