Девять детей отправились в больницу после посещения бассейна в российском городе

СК: В Стерлитамаке девять детей отравились парами хлора в бассейне

В Стерлитамаке девять детей отправились в больницу после посещения бассейна. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии в своем канале в МАХ, отметив, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным следствия, несовершеннолетние отдыхали с родителями в помещении сауны 8 марта, а после купания в бассейне почувствовали себя плохо. В больницу они приехали с признаками токсического действия хлора.

Медики оказали детям всю необходимую помощь и отпустили домой, кроме одного из них, которого пришлось оставить в стационаре под наблюдением врачей.

В бассейн приехали следователи и специалисты Роспотребнадзора. Специалисты возьмут пробы воды для исследования, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью детей.

