Доставка грузов из КНР в Россию по железной дороге резко подорожает

Поставки грузов из Китая в Россию по железной дороге вскоре станут дороже. Об этом «Ленте.ру» рассказала гендиректор международной логистической компании «Холдинг Финанс Брокер» Татьяна Кулябина.

В сегменте морских перевозок участники рынка ждут роста цен на 10 процентов, напомнила спикер. Стоимость увеличивается в связи с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, указала она.

Альтернативные способы перевозки, такие как железная дорога и автотранспорт, тоже вырастут в стоимости, ожидает эксперт. «Кризис в логистике касается всех перевозчиков, морская отрасль — только первый триггер цепной реакции», — отметила глава «Холдинг Финанс Брокера».

Рост цен на железной дороге собеседница объясняет ажиотажным спросом. После китайского Нового года рынок ожидал традиционного снижения ставок, но этого не произошло, напомнила глава логистической фирмы. Из-за того, что многие грузоотправители не успели вовремя вывезти товары, накопился значительный объем грузов, который продолжает отправляться.

«Например, мы уже получили от коллег из КНР сообщение о том, что для отправок из Чэнду с апреля ожидается подорожание: оно составит около 800 долларов США», — поделилась Кулябина. По поводу официального подорожания фрахта из Чанши и Сианя сведений пока нет, подчеркнула эксперт, но участники рынка ждут его на уровне 600–800 долларов.

Следующий этап, который коснется участников логистической отрасли, по мнению спикера, — удорожание автомобильных и авиационных перевозок.

Ранее учредитель и CEO логистической компании «Фрэйт Логистик Групп» Михаил Дьяконов рассказал «Ленте.ру», что из-за блокировки Ормузского пролива перевозчики повысили цены на морской фрахт: надбавки составили от 1,5 до 4 тысяч долларов за контейнер.