Германист заявил об обострении гонки за лидерство в ЕС на фоне войны в Иране

Германист Белов: Война в Иране обострила гонку за лидерство в ЕС

Последняя встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом обернулась тем, что Мадрид и Париж выступили против Берлина. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов высказал свое мнение по данному поводу. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что на встрече в Овальном кабинете Белого дома Трамп объявил о разрыве торговли с Испанией из-за ее позиции по Ирану. Мерц сначала молчал, затем призвал Мадрид увеличить оборонные расходы до ВВП — хотя позже утверждал, что добивался отказа от давления на Испанию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес не ответил на звонок Фридриха Мерца. Испанские политики раскритиковали канцлера, отметив, что прежние лидеры Германии действовали бы иначе. Франция же поддержала Испанию и пообещала помощь в преодолении экономических трудностей из-за действий Трампа.

Издание пишет, что, по мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, о дипломатическом скандале пока говорить рано, так как нет ни отзыва послов, ни ноты протеста. При этом война в Иране обострила гонку за лидерство в Евросоюзе.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Ближнем Востоке серьезно влияет на Германию, поэтому боевые действия необходимо завершить как можно скорее.