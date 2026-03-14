Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 14 марта 2026

Германист заявил об обострении гонки за лидерство в ЕС на фоне войны в Иране

Германист Белов: Война в Иране обострила гонку за лидерство в ЕС
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Последняя встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом обернулась тем, что Мадрид и Париж выступили против Берлина. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов высказал свое мнение по данному поводу. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что на встрече в Овальном кабинете Белого дома Трамп объявил о разрыве торговли с Испанией из-за ее позиции по Ирану. Мерц сначала молчал, затем призвал Мадрид увеличить оборонные расходы до ВВП — хотя позже утверждал, что добивался отказа от давления на Испанию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес не ответил на звонок Фридриха Мерца. Испанские политики раскритиковали канцлера, отметив, что прежние лидеры Германии действовали бы иначе. Франция же поддержала Испанию и пообещала помощь в преодолении экономических трудностей из-за действий Трампа.

Издание пишет, что, по мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, о дипломатическом скандале пока говорить рано, так как нет ни отзыва послов, ни ноты протеста. При этом война в Иране обострила гонку за лидерство в Евросоюзе.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Ближнем Востоке серьезно влияет на Германию, поэтому боевые действия необходимо завершить как можно скорее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok